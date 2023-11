La nobile Audi del principe Harry è in vendita: il costo è sorprendente

L' Audi RS6 Avant 4.0 Tfsi, appartenuta al principe Harry per diverso tempo, verrà venduta in Inghilterra. L'attuale Duca di Sussex l'acquistò nell'oramai lontano 2017 – molti sono gli scatti che lo ritraggono a bordo del veicolo - e oggi questa stessa nobile auto aspetta solo di trovare un altro proprietario che possa portarla in giro.

La nobile Audi RS6

L'RS6 eroga ben 560 CV e sfoggia una carrozzeria grigio Daytona che non presenta neppure un graffio; i suoi interni hanno degli inserti in fibra di carbonio e rivestimenti in colore grigio in pelle e Alcantara. Targata KX17 ZBN, l'auto percorse con il principe Harry 7.184 chilometri, prima di passare nelle mani di altri due proprietari con i quali ha continuato a vivere.

Ad oggi è offerta dal costruttore con garanzia valida fino a maggio 2025 e set di gomme pirelli Pzero con 800 km percorsi. Se qualcuno stia pensando che possedere un veicolo guidato da un reale sia un sogno irrealizzabile, la sorpresa arriva nell'immediato perché questa Audi RS6 non ha prezzi da capogiro, anzi il suo costo rientra nella norma e chiunque potrebbe acquistarla: vale, infatti, 47.927 euro. Attenzione: chiunque sia interessato all'auto è bene che ricordi che ha la guida a destra.

