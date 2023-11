F1, Perez dopo Las Vegas: "La situazione mi stava sfuggendo di mano..."

LAS VEGAS - Sergio Perez ha avuto un'annata molto complicata per via delle prestazioni al di sotto delle aspettative che, paragonate al compagno di squadra Max Verstappen , sono ancora più eclata nti. Adesso il messicano della Red Bull sembra essersi ripreso in maniera definitiva e spera di conservare il proprio posto all'interno della scuderia austriaca, dato che era stato più volte messo in dubbio. Lo stesso pilota ha ammesso di aver incontrato diversi problemi, che ora però sembrano essere stati risolti.

Perez: "Stagione impegnativa"

“Questa è stata una stagione molto impegnativa. L'inizio è stato buono dato che lottavamo per il titolo, ma poi da Barcellona non sono più riuscito a mettere a punto la macchina nella maniera corretta. La situazione mi stava sfuggendo di mano ed avevo perso fiducia in me stesso. Alla fine sono riuscito a tornare su buoni livelli nelle ultime gare e questa è la cosa più importante per me". Queste le dichiarazioni del pilota della Red Bull, Sergio Perez, rilasciate al termine del Gran Premio di Las Vegas.