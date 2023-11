Hamilton, asta da record: la sua Mercedes W04 batte... Schumacher

E meno male che alla fine Lewis Hamilton ha ascoltato i consigli di Niki Lauda. La leggenda della Formula 1 nel 2012 suggerì al pilota inglese campione del mondo con la McLaren: firma con la Mercedes, per un anno fai esperienza, e vedrai che dal 2014 con l'inizio dell'era ibrida non smetterai più di vincere. E così fu. Nel 2013 Hamilton non ottiene il titolo, tuttavia vince il GP d'Ungheria e si piazza a podio in Malesia, Cina, Canada e Belgio. Ma dall'anno successivo, come "profetizzato" da Lauda, il pilota britannico scriverà la propria leggenda con la Mercedes.

Al GP di Las Vegas dello scorso weekend, però, è stata proprio la W04 del 2013 a essere protagonista, tanto da frantumare un record.