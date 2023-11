Strasburgo, una Renault Clio colpita da una meteora: il mistero

Una meteora si è schiantata su un'auto a Strasburgo? E' questa la notizia - o dovremmo dire la domanda - esplosa nelle ultime ore, diventata virale sin da subito proprio per la particolarità del caso. A essere protagonista una Renault Clio , che è stata ritrovata con un considerevole foro sul tetto, ma nessuno è riuscito ancora a capire cosa l'abbia provocato. Si è arrivati a pensare essere per l'appunto un meteorite, considerato che la sua larghezza è di circa mezzo metro. Non ci sono però prove che possano ufficializzare l'ipotesi.