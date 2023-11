Hamilton e il supporto di Serena Williams: il commento che scatena i fan

ROMA - Il sette volte campione de mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, nelle ultime due stagioni ha incontrato numerose difficoltà che non gli hanno permesso di lottare per il titolo e per la vittoria. Adesso la situazione della Mercedes sembra essere migliorata, tant'è che il britannico è riuscito a tornare sul podio in alcune occasioni, ma c'è ancora un grande gap con la Red Bull del tre volte campione del mondo Max Verstappen, che da quando gli strappoò il titolo nel 2021 non si è più fermato.