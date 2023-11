F1, la Red Bull conquista anche gli Usa: JP Morgan nuovo sponsor?

ROMA - La Red Bull ha dominato in lungo e in largo questa stagione di Formula 1 , vincendo quasi tutte le gare ad eccezione di quella di Singapore, in cui la Ferrari di Carlos Sainz è riuscita a spezzare il predominio austriaco. Il team guidato dal team principal Christian Horner ha potuto contare sul tre volte campione del mondo Max Verstappen , che si è dimostrato inarrestabile ed implacabile anche dopo aver ottenuto matematicamente il suo terzo allora. Sergio Perez ha avuto qualche difficoltà, ma ha comunque ottenuto il secondo posto nella classifica piloti.

Red Bull, arriva JP Morgan?

Negli ultimi anni la Formula 1 si è allargata in maniera molto importante anche negli Stati Uniti, con l'arrivo dei Gran Premi di Miami e Las Vegas, che si sono andati ad aggiungere a quello di Austin per la gioia di Liberty Media. Adesso l'espansione statunitense potrebbe essere ancora maggiore poiché, stando a quanto riportato da 'Sport Business', la multinazionale americana JP Morgan sarebbe in trattative avanzate per diventare il nuovo sponsor della Red Bull, la squadra che attualmente domina la Formula 1.