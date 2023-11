Elkann: "Ferrari da Mondiale con Vasseur e Leclerc. Servono regole chiare"

“In questa stagione la Ferrari ha dimostrato che si sta muovendo al 100% verso la giusta direzione, ho visto quel cambiamento positivo che mi aspettavo. I fattori che hanno fatto la differenza sono stati la responsabilità e l'agilità, due caratteristiche che sono tipiche di Frederic Vasseur. Lui ha portato qualcosa in più rispetto ai nostri concorrenti, ha aggiunto la cultura dell'affidabilità e della responsabilità. La squadra è più unita rispetto al passato". Queste le dichiarazioni del presidente della Ferrari, John Elkann, che ha rilasciato ai microfoni della BBC.

" Responsabilità è avere la propria responsabilità e in qualche modo una cultura della colpa la devia . Quindi non si tratta di incolpare, si tratta di essere responsabili. E questa era una grande differenza culturale che avevamo. - afferma John Elkann in merito alla gestione degli scorsi anni con il team principal Mattia Binotto - Quindi, se guardiamo al 2020, ricordo che c'è stata una tale delusione. È stato allora che ho capito che dovevamo prendere la situazione molto sul serio ed era importante guardare cosa stava succedendo, esserne consapevoli e lavorare".

"Quindi la concentrazione è sicuramente un'area in cui, se applicata, è necessaria una cultura in grado di utilizzare tale concentrazione in un modo che spinga la piena responsabilità e responsabilità e, in definitiva, una cultura dell'assenza di colpa ne è un prerequisito", dice il presidente della Ferrari, che poi continua passando a Leclerc...