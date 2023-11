Ferrari, Leclerc fissa l'obiettivo: "Spero di lottare per il titolo nel 2024"

ABU DHABI - La Ferrari si prepara a chiudere la stagione 2023 di Formula 1 sulla pista di Abu Dhabi e spera di ottenere il secondo posto nella classifica costruttori, scalzando la Mercedes che attualmente ha un vantaggio di quattro punti nei confronti della Rossa. Quest'ultima è reduce dall'ottimo secondo posto conquistato da Charles Leclerc a Las Vegas e spera di dare continuità ai risultato non soltanto con il monegasco, ma anche con il compagno di squadra Carlos Sainz , unici vincitore di questa annata a non guidare una Red Bull.

Leclerc: "Fiducia in ottica futura"

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, a pochi giorni dal Gran Premio di Abu Dhabi 2023, ha parlato in conferenza stampa proiettandosi anche alla prossima stagione: "Sicuramente abbiamo vissuto una stagione deludente. Ci aspettavamo di lottare per il Mondiale e invece abbiamo capito sin dalla prima gara della stagione che la Red Bull era irraggiungibile. La cosa positiva è la nostra crescita nell'arco della stagione, questo dà fiducia in ottica futura. Ma il gap da recuperare è ampio, dovremo lavorare sodo per recuperare. Speriamo di vivere un 2024 da squadra in lotta per il titolo".