La Cadillac di Vialli all'asta: se la comprano Mancini, Bonetti e non solo

Ferrari 250 GTO del 1962 venduta all'asta per 48 milioni di euro

Vialli, il gesto degli ex compagni di squadra

Roberto Mancini, Ivano Bonetti e altri grandi giocatori che hanno avuto la fortuna di vestire la maglia della Sampdoria insieme a Gianluca Vialli hanno acquistato la Cadillac del loro amico e compagno di quadra. L'annuncio è arrivato proprio dai social di Bonetti e dalle parole dell'ex CT azzurro: "Volevo ringraziarvi perché siamo riusciti ad aggiudicarci la macchina di Luca, per noi è un grande ricordo, ci tenevamo e volevamo rimanesse con noi. Ci ricorda gli anni bellissimi e indelebili per tutti, ci ricorda il nostro fratellino Luca che dal cielo ci protegge tutti… Ancora grazie e sempre forza Samp”.

L'automobile era stata acquistata da Vialli dopo la vittoria dello scudetto blucerchiato del 1991 e a questa vettura Luca, come lo chiamano tutti da sempre, era molto legato: “Fuori dal campo cercavo di mettermi in mostra e sentirmi libero. Volevo comportarmi come un ragazzo della mia età e perciò farmi i capelli biondi se vincevamo lo scudetto, farmi un tatuaggio, portare l’orecchino e comprarmi una Cadillac. Era un modo per uscire dagli schemi e per sentirmi vivo”, aveva raccontato tempo fa a La Gazzetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivano Bonetti (@bonettiivano)

All'asta l'auto di Lando Norris: ma quale supercar, è una Spiaggina