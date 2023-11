Leclerc davanti a tutti nelle FP2 di Abu Dhabi. Sainz a muro

ABU DHABI - Luci e ombre per la Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2023. Charles Leclerc regala un sorriso alla Rossa dimostrandosi il più veloce in pista con un crono di 1.24.809, mentre Carlos Sainz finisce contro il muro e distrugge la propria monoposto. Dopo la bandiera rossa provocata dallo spagnolo e una nuova interruzione causata da Nico Hulkenberg, il monegasco riesce ad avere la meglio nei confronti della McLaren di Lando Norris e della Red Bull di Max Verstappen. In chiave lotta per il secondo posto nella classifica costruttori le Mercedes si piazzano in top ten con il sesto posto di George Russell e l'ottavo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.