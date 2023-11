Diletta Leotta e Dazn alla scoperta della Spagna con DR Automobiles

La piattaforma di streaming sportivo DAZN offre in esclusiva tutte le partite del campionato spagnolo LaLiga. Una notizia già nota ai tanti telespettatori, ma c'è una novità pronta per gli appassionati del "fútbol": Diletta Leotta presenterà il programma "Missione Spagna" per scoprire i segreti e le tradizioni di Siviglia, Bilbao e Madrid. Il cuore del progetto risiede tutto nella partnership tra DAZN e DR Automobiles Groupe.