In vendita all'asta la Porsche 911 'STR II' di Magnus Walker

Un'affascinante Porsche 911 'STR II' curata dal famoso Magnus Walker , è in vendita all'asta attraverso la piattaforma Collecting Cars. Questo esemplare, divenuto celebre grazie alle sue apparizioni televisive su trasmissioni come quelle condotte da Jay Leno e Adam Carolla, oltre al rinomato Fifth Gear TV show, è stata completamente restaurata e modificata dall'ex stilista e collezionista di auto .

Storia di un amore a prima vista

Nel 1977 Walker accompagnò suo padre all’Earl’s Court Motor Show a Londra e fu immediatamente catturato da una 911 a strisce rosse e blu: "Mi fu subito chiaro: questa era l’auto dei miei sogni". Così decise di trasformare la sua in un'autentica opera d'arte su quattro ruote. L'auto pesa solamente 997 chilogrammi ed è spinta da un propulsore da 3.2 litri capace di erogare una potenza di 275 CV. La carrozzeria, con pannelli in acciaio, vanta modifiche significative, tra cui le ali anteriori ridisegnate, le ali posteriori in stile Turbo, paraurti e fanali posteriori in stile R. Dettagli in policarbonato sono stati adottati per ridurre ulteriormente il peso complessivo, sottolineando l'impegno per la massima performance.

Le sospensioni portano la firma di Bilstein Sport e sono abbinate a barre di torsione Elephant Racing con piastre a molla regolabili, garantendo una guida impeccabile su strada. I cerchi in lega sono da 15 pollici Pag (Campagnolo replica), 8 pollici all'avantreno e 10 pollici al posteriore, equipaggiati con pneumatici Michelin Tb Course.

