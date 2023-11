La Ferrari di Leclerc seconda ad Abu Dhabi, Verstappen in pole. Sainz 16°

YAS MARINA - Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del campionato del mondo di Formula 1. Il campione del mondo della Red Bull ferma il cronometro in 1:23.445, battendo per 139 millesimi Charles Leclerc, bravo a sfruttare l'ultimo tentativo per guadagnarsi un'ottima prima fila in vista del testa a testa della Ferrari con Mercedes: George Russell, infatti, partirà dalla quarta posizione, con Lewis Hamilton undicesimo. Parte però molto indietro Carlos Sainz, che dopo le enormi difficoltà nelle prove libere, non riesce a passare il Q1, chiudendo con il sedicesimo tempo.