Leclerc in prima fila ad Abu Dhabi: “Un miracolo, non me l’aspettavo”

YAS MARINA - "Onestamente il secondo posto è un miracolo, non me l’aspettavo perché abbiamo fatto davvero molta fatica". Così Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, commenta il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Il weekend, infatti, in generale è stato abbastanza complicato per la Ferrari, visto anche il sedicesimo posto di Carlos Sainz. "È stato un weekend difficile, ed essere in prima fila è un grande risultato per il team e ci lascia sperare nel secondo posto tra i costruttori, che è l’unica cosa che mi motiva, in questo momento", ha aggiunto Leclerc.