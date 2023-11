Leclerc: "Grazie Ferrari, il team ha fatto un lavoro incredibile. Mi spiace..."

ABU DHABI - La Ferrari ha chiuso una complicata stagione di Formula 1 con un ottimo secondo posto di Charles Leclerc alle spalle del cannibale Max Verstappen , vincitore della sua diciannovesima gara nell'arco dell'anno. In virtù di questo risultato il monegasco è riuscito a chiudere al quarto posto nella classifica piloti al pari di Fernando Alonso , ma non ha permesso alla Ferrari di scavalcare la Mercedes in classifica costruttori per la seconda piazza nel Mondiale dietro la Red Bull .

Leclerc: "Volevo superare Max"

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, ha commentato il suo secondo posto che non è stato sufficiente per battere la Mercedes nella classifica costruttori: "Dispiace non aver concluso secondi nella classifica costruttori, ma il team ha fatto comunque un lavoro incredibile spingendo in ogni gara per migliorare la nostra macchina. I primi giri? Volevo provare a superare Verstappen, non ci sono riuscito ma anche se lo avessi fatto la Red Bull sarebbe riuscita a recuperarci lo stesso per il passo migliore che hanno".