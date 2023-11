Ferrari, Vasseur ottimista: "Il progetto tecnico continua, fiducia nel 2024"

ABU DHABI - Dopo l'ottimo secondo posto centrato da Charles Leclerc nel Gran Premio di Abu Dhabi 2023 di Formula 1 , il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur , si è mostrato molto ottimista in vista del prossimo anno: " Nella prossima stagione il progetto tecnico non sarà stravolto, andranno curati meglio tanti dettagli in cui dobbiamo migliorare . Negli ultimi otto weekend siamo andati bene e se pensiamo a quanto eravamo distanti da Mercedes fino a qualche mese fa crescere la fiducia per la prossima annata ".

Vasseur: "Positivo lottare con Red Bull"

"Poter concludere lottando con la Red Bull è positivo. Con Leclerc abbiamo lasciato andare Perez per colmare il gap con Russell per il secondo posto costruttori. Non ci siamo riusciti, ma ci sono state delle indicazioni molto positive. Non abbiamo sempre avuto una macchina semplice da guidare e questo ha sicuramente creato qualche problema a livello di fiducia ad inizio stagione", ha aggiunto Frederic Vasseur in merito alle difficoltà che Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno avuto nella prima parte dell'anno.