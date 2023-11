Ferrari, Sainz chiude in sordina: “Ultime due gare durissime per me”

ABU DHABI - La stagione 2023 di Formula 1 non si è conclusa nel migliore dei modi per Carlos Sainz che, nelle ultime due gare di Las Vegas ed Abu Dhabi, ha fatto parecchia fatica a trovare il giusto asseto per rendere al meglio. I recenti piazzamenti dello spagnolo non hanno aiutato la Ferrari a raggiungere il secondo posto nel Mondiale costruttori, ma nonostante questo la stagione del pilota iberico è stata davvero positiva, in quanto è stato l'unico in grado di battere Max Verstappen a Singapore.