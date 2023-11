Il bonus edilizio per comprare 15 Ferrari e Lamborghini: sgamata la truffa

Pensavano di farla franca e invece la Guardia di Finanza li ha beccati ancor prima che potessero realizzare i loro illeciti progetti. Due uomini, residenti nelle province di Milano e Varese, sono stati scovati grazie ad un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza per aver acquistato diversi beni di lusso. Sono state ben 15 le supercar e auto d'epoca sequestrate, oltre che altri oggetti dal valore preziosissimo tra cui 10mila euro di quote dell'azienda e un orologio Rolex Yachtmaster del valore di circa 30mila euro.

Illegale passione per le supercar

L'inchiesta ha rivelato che la società e il suo rappresentante legale sono accusati di aver generato crediti in modo indebito attraverso sovrafatturazione, per una cifra di ben 2 milioni di euro, utilizzando il "bonus facciate". Gli investigatori hanno sequestrato 15 supercar e modelli storici, tra cui Ducati, Honda, Vyrus, una Lamborghini Huracan STO, una Ferrari 812 Superfast, una Ferrari 488, una Ferrari FF, una Ferrari F8 e persino una Radical da pista. Le supercar non erano destinate solo ad entrare a far parte della collezione personale dei furfanti e come bene a disposizone dell'azienda ma erano parte del progetto, ovviamente illecito, di una futura attività di noleggio di auto di lusso.

