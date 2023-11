Scende ancora il prezzo di benzina e Diesel: i nuovi prezzi

Scendono ancora i prezzi dei carburanti. I calori, seppur ancora alti, registrano un nuovo calo rispetto alla settimana precedente: notevole è la situazione che riguarda la benzina che, in modalità self service, si attesta a soli 1,81 euro al litro. Il trend è notevole anche nelle autostrade, con il prezzo sceso sotto 1,9 euro al litro.

I nuovi prezzi esposti

Le ultime rilevazioni dell'Osservatorio prezzi del MIMIT ed elaborate dalla Staffetta, svelano che la benzina self al service si posiziona a 1,810 euro al litro, (-3 millesimi, compagnie 1,812, pompe bianche 1,806). Per quanto riguarda il Diesel self service, il prezzo si attesta a 1,789 euro al litro (-4, compagnie 1,793, pompe bianche 1,781).

La benzina al servito raggiunge i 1,952 euro al litro, (-3, compagnie 1,991, pompe bianche 1,872), mentre il Diesel servito, invece, si posiziona a 1,930 euro al litro, (-5, compagnie 1,972, pompe bianche 1,846).

Anche il Gpl servito mantiene la sua stabilità, attestandosi a 0,721 euro al litro (compagnie 0,729, pompe bianche 0,712), mentre il metano servito si mantiene a 1,454 euro al kg (compagnie 1,458, pompe bianche 1,451). Il Gnl, infine, registra un lieve calo, collocandosi a 1,429 euro al kg (-1, compagnie 1,431 euro al kg, pompe bianche 1,427 euro al kg).

