Si piastra i capelli sul treno: manda in tilt tutta la linea ferroviaria

Sembra assurdo ma una piastra per capelli può causare enormi disagi ad una linea ferroviaria. Questo è quello che è accaduto nei pressi della stazione di Maccarese , in provincia di Roma, dove una ragazza ha pensato di lisciarsi i capelli mentre era in viaggio sul convoglio, facendo scattare l'allarme antincendio.

L'allarme anticendio e l'intervento dei Vigili del Fuoco

Nella mattina di lunedì 27 novembre, una giovane pendolare è salita a bordo del treno regionale "4125 Rock" della linea FL5, portando con sé la sua piastra per capelli. Una volta seduta, ha preso lo strumento per i capelli, ha attaccato la spina e ha cominciato a sistemarsi le ciocche. Arrivata all'altezza della stazione di Maccarese, il calore generato dall'oggetto ha fatto scattare l'allarme anticendio all'interno del convoglio che si è quindi fermato. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, subito chiamati per intervenire sulla situazione: la paura che si trattasse di un incendio si è poi trasformata in rabbia da parte degli altri pendolari quando si sono resi conto che il grave disagio era stato scatenato dal gesto della ragazza.

Inevitabili le ripercussioni su tutta la linea. Questa la nota ufficiale di Trenitalia ha confermato il caos in corso, dichiarando: "La circolazione permane fortemente rallentata, prosegue l’intervento delle Forze dell’Ordine. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso".

