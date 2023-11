Bevuto troppo? Con l'app Drink or Drive un autista ti riporta a casa

Arriva da una start-up veneta l'idea che coniuga sicurezza e innovazione sulle strade. L'app DoD, o "Drink or Drive" propone di offrire un servizio di autista sostitutivo che accompagna a casa l'utente che sà di aver bevuto troppo e non è in condizioni di mettersi alla guida. Il conducente selezionato guiderà l'automobile per riportarla all'abitazione del "cliente".