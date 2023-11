Fa il pieno al camion, ma glielo rubano tutto: l'assurdo furto di carburante

La benzina e il diesel sono diventati davvero preziosi, e il loro valore è adesso altissimo a causa del caro carburanti che ha fatto pressione sull'Italia per diverso tempo. Questo ha provocato delle malsane reazioni da parte di alcuni, come ci dimostra il caso della 77enne che, viste le oscillazioni a ribasso della benzina, ne aveva approfittato per fare la scorta ed è stata trovata con 50 litri di carburante nella vasca da bagno. Oggi c'è invece un altro caso, ma riguarda un tir a cui è stato rubato tutto il gasolio. A quanto pare, il caro carburante ha davvero spinto al limite molte persone.