La nuova truffa del parcheggio: cosa succede se trovate questo verbale sull'auto

Una nuova truffa si sta facendo spazio a Milano, e ha preso di mira le auto, o meglio le multe. Non sempre i ladri rimangono ancorati ai soliti raggiri, soprattutto quando questi diventano "sgamabili", e perciò si ingegnano nel trovare nuove soluzioni che possano far cadere le vittime nel tranello. La nuova truffa riguarda, come dicevamo, le sanzioni: i proprietari delle auto in sosta se ne ritrovano una in cui c'è una “notifica di violazione per parcheggio errato”. Attenzione, però: perché sono false.