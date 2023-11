Torino, viene pestato a sangue da un 15enne mentre è in auto

Clamoroso episodio di violenza a Torino , lo scorso venerdì 24 novembre. Marco Nebiolo , agente immobiliare di 47 anni, è stato pestato a sangue mentre si trovava in auto . L'episodio è avvenuto in Corso Unità d'Italia direzione, altezza MAUTO. Nebiolo si trovava a bordo della sua FIAT Grande Punto , quando a un certo punto è stato tamponato da una Citroën Xsara guidata da una guardia giurata torinese di 36 anni con a bordo quelli che erano presumibilmente la moglie e il figlio. Le due auto si sono fermate all'altezza di un semaforo: a quel punto, il ragazzo di 15 anni a bordo della Xsara è sceso e ha colpito Nebiolo con un pugno al volto . L'aggredito ha sbattuto la testa ed è svenuto, con i tre che si sono dati alla fuga senza prestare soccorso. Nebiolo è ricoverato in prognosi riservata al CTO di Torino, ma non è in pericolo di vita.

L'aggressione e il messaggio alla moglie

Dopo l'aggressione, Nebiolo ha avuto la lucidità di inviare un messaggio alla moglie: "Ho tamponato, ho chiamato i vigili, volevano menare". Moglie che ha scoperto dell'episodio soltanto una volta che il marito era stato ricoverato. Come riporta l'edizione torinese del Corriere della Sera, in seguito il 15enne è stato identificato dai Carabinieri e denunciato per lesioni. "Mi spiace per chi mi ha fatto male, evidentemente sono persone meno fortunate di me", ha dichiarato Nebiolo a Torino Cronaca. "Ricorda tutto alla perfezione ma non il momento dell’aggressione - riferisce invece la moglie -. La sua ultima immagine prima di svegliarsi in ospedale è l’essersi chiuso all’interno dell’automobile, sostiene che nessuno avrebbe potuto aprire dall’esterno e non ricorda di essere sceso".

