Hamilton si sfoga: “Quanti dubbi su me stesso”. Poi la battuta su Verstappen

ROMA - Il 2023 è stato un anno davvero molto complicato per la Mercedes e Lewis Hamilton, che speravano in una stagione di riscatto in Formula 1 dopo il già nerissimo 2022. Eppure, l'andamento della stagione che si è appena conclusa ha portato il campione britannico a dubitare fortemente di sé stesso. È quanto emerge dall'intervista rilasciata alla BBC, in cui Hamilton ha dichiarato: "Quando hai stagioni complicate come questa, ci sono sempre dei momenti in cui ti chiedi se è colpa tua o della macchina. Perché ti manca quella scintilla, quella ‘magia’ di quando tutto si combina". Sensazioni che si amplificano se, davanti a te, il rivale Max Verstappen vince apparentemente senza sforzo: "Se si analizzano i tempi sul giro e i dati di Max, si vede come il più delle volte sia molto rilassato, davanti a tutti. Credo che non abbia mai sudato per la vittoria durante l’anno, nemmeno quando eravamo alle sue spalle a Austin: penso che stesse solo controllando. Quando sei nella posizione di avere la performance e di poterti gestire, l’auto va perfino oltre. Le gomme durano di più, ed è bellissimo essere in quella situazione. Alla fine, hanno fatto un lavoro incredibile e se lo sono meritato".