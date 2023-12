Va in Cina e presta l'auto all'amico: torna a casa e trova 115 multe

La nuova truffa del parcheggio: cosa succede se trovate questo verbale sull'auto

Un favore che gli è costato caro

L'uomo, che si era assentato dall'Italia per tornare in Cina per circa otto mesi, aveva prestato la sua auto a un amico che, nel frattempo, ha accumulato innumerevoli sanzioni passando per il varco di via San Rocco entrando quindi in una Zona a Traffico Limitato. Il proprietario dell'auto e il "colpevole" si sono rivolti all'Adico per cercare una soluzione, poiché le multe sono state recapitate alla sua residenza condivisa, dove i coinquilini hanno firmato al suo posto le raccomandate.

Il presidente dell'Adico Carlo Garofolini però ha affermato che non esistono ragioni valide per l'annullamento della multa, ma chiede almeno alle autorità che venga analizzato il caso e la particolare situazione.

