Il 2023 di Verstappen: la sconfitta contro Ferrari, le vittorie più belle

ROMA - Il 2023 è stato un anno pressoché perfetto per Max Verstappen , che ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo con la Red Bull ; solo in un'occasione la scuderia di Milton Keynes non è salita sul gradino più alto del podio, ovvero a Singapore , dove a vincere è stata la Ferrari di Carlos Sainz . Una sconfitta ricordata dallo stesso Verstappen in un'intervista rilasciata al sito della Formula 1. Nel selezionare le tre migliori vittorie della stagione, infatti, Max ha dichiarato: "Penso che la rimonta di Miami sia stata grande, molto importante. Poi è stato bello vincere a casa, a Zandvoort, e anche a Suzuka, perché è arrivata dopo il difficile weekend di Singapore".

Verstappen: "Vincere è la miglior cosa"

Un'altra domanda ha riguardato la difficoltà, quasi paradossale, di trovare la motivazione giusta per vincere così tante volte. A tal proposito, Verstappen ha spiegato: "Mi piace guidare, ed è la cosa più importante quando sei qui. Ovviamente, vincere è la cosa migliore. La motivazione è tutta qui, per me è grandioso sapere che in tutte le gare le mie chance di vittoria sono molto alte. Diventa più difficile trovare la motivazione quando sei stato davanti e poi ti ritrovi a vivere un weekend in cui non ti è possibile vincere".