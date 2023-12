F1, Ricciardo ‘rinato’ nel 2023: “Felice di essere tornato a gareggiare”

ROMA - La seconda parte di stagione di Formula 1 ha restituito agli appassionati un Daniel Ricciardo ritrovato, capace di fornire prestazioni convincenti con l'AlphaTauri, culminate con il settimo posto in Messico. Tutto questo, in un 2023 cominciato da addetto al simulatore per la Red Bull, dopo la brusca interruzione del contratto con una McLaren che non lo soddisfava più. Dopo qualche mese, ecco l'occasione di tornare in pista con la scuderia di Faenza, che ha silurato Nyck De Vries a causa delle sue prestazioni di basso livello. Un ritorno, quello di Ricciardo, complicato dall'infortunio alla mano subito a Zandvoort, infortunio che lo ha fermato per le successive quattro gare ma che non lo ha scoraggiato. "Riguardando indietro a ciò che è stato, è un anno che non mi sarei mai aspettato, sotto diversi punti di vista. Non mi aspettavo di gareggiare così tanto, quest'anno, quindi è qualcosa di cui sono certamente felice", ha spiegato Ricciardo.