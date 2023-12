Studentessa eroina: gira il bus ed evita la tragedia alla stazione di benzina

Gli eroi e le eroine non si trovano solo nei film. Isabelle Miller, studentessa australiana, ha evitato una tragedia con un gesto che ricorderà per il resto della sua vita, e non solo lei. La 14enne ha afferrato velocemente lo sterzo di uno scuolabus per evitare lo schianto contro una pompa di benzina. L'episodio è accaduto a Queensland.