Ferrari, Vasseur punge Verstappen: “Anche lui farà errori sotto pressione”

ROMA - La Ferrari ha concluso l'ultima stagione di Formula 1 in crescendo, arrivando a lottare spesso con la Red Bull in qualifica e conquistando diverse pole position con Charles Leclerc e Carlos Sainz, che a Singapore ha ottenuto l'unico successo non firmato dal team austriaco. Il tre volte campione del mondo Max Verstappen ha avuto gioco facile nel portare a casa il titolo, ma secondo Frederic Vasseur l'olandese è stato così dominante anche perché non ha avuto avversari in grado di metterli pressione.