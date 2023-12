F1, confermate sei sprint in calendario: novità Miami e Shanghai

ROMA - La Formula 1 ha già iniziato a scaldare i motori per la stagione 2024 e, nelle ultime ore, ha annunciato la composizione definitiva del calendario del prossimo anno. Nel dettagli si è parlato delle sprint race che attenderanno i piloti che, come nel 2023, saranno sei in totale. Ci saranno quattro conferme e due novità rispetto alla stagione appena conclusa. Si parte il 20 aprile con Shanghai , per poi proseguire con Miami (4 maggio), Austria (29 giugno), Austin (19 ottobre), Brasile (2 novembre) e Qatar (30 novembre).

Domenicali: "Sprint race aumentano audience"

L'amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, si è detto entusiasta dei nuovi appuntamenti con le sprint race: "Sono lieto di annunciare sei circuiti emozionanti per i weekend Sprint della prossima stagione, tra cui le due sedi di Cina e Miami, che saranno entrambe fantastiche novità e regaleranno grandi gare a tutti i nostri fan sugli spalti e a casa. La Sprint Race ha garantito in modo costante un aumento dell'audience in TV, un maggiore intrattenimento in pista per gli appassionati durante gli eventi e un maggiore coinvolgimento dei fan sulle piattaforme sociali e digitali".