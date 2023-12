Cade dalla Vespa e tenta la truffa: la lascia per strada simulando un furto

Da Pagani a Cuneo: in scooter per firmare e festeggiare il contratto

Le telecamere raccontano sempre la verità

L'incidente, risalente al 9 novembre, è stato individuato da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta durante il servizio di pattugliamento: gli agenti avevano notato una Vespa, con danni evidenti nella parte anteriore, abbandonata accanto al guardrail, in direzione opposta al flusso del traffico.

Le Forze dell'Ordine, analizzando le registrazioni di una telecamera di sorveglianza, hanno scoperto che il proprietario 51enne aveva raccontato un sacco di bugie su ciò che era accaduto davvero: aveva contattato il 112, raccontando di una presunta rapina orchestrata da due individui che lo avevano fatto cadere e si erano dati alla fuga sulla Vespa. In realtà dopo la caduta dalla Vespa, aveva abbandonato il mezzo e aveva proseguito a piedi verso lo svincolo di via Campana. Il 51enne napoletano è stato denunciato per simulazione di reato.

Ricarica lo scooter in azienda: licenziato per "furto di energia"