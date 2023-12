Un light show dedicato alle persone di Ferrari illumina gli stabilimenti di Maranello

Un light show dedicato a tutti coloro che fanno di Ferrari la rinomata azienda che è ora, ed è sempre stata, si è tenuto negli stabilimenti di Maranello. Per John Elkann, il Presidente, è stato “un viaggio attraverso luci, suoni e immagini che riflette l’essenza di ciò che siamo, celebra i nostri successi, e ci guida verso un futuro ancora più luminoso”. A fare da protagoniste delle proiezioni luminose, le quali hanno raccontato l'azienda Ferrari in cui operano più di 5.000 persone. Lo show è stato animato per oltre un chilometro lungo il viale Enzo Ferrari da immagini tridimensionali e architetture luminose create con più di 400 elementi tra teste mobili, proiettori, barre led ed effetti laser, sfruttando tecnologie di ultima generazione e a basso consumo energetico.