F1, Mercedes difende Wolff: “Respingiamo totalmente le accuse”

ROMA - Nelle ultime ore in Formula 1 continua a tenere banco la vicenda che ha travolto Toto Wolff. Il team principal della Mercedes, infatti, è indagato dalla FIA per un presunto conflitto di interessi che coinvolgerebbe anche sua moglie Susie. I due avrebbero avuto uno scambio di informazioni riservate, alle quale non avrebbero dovuto avere accesso in base alle regole che prevedono i ruoli rispettivamente ricoperti in ambito del circus automobilistico. Sulla questione è intervenuta anche la Mercedes, prendendo una chiara posizione.