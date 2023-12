Sfreccia a 270 km/h e pubblica il video sui social: arriva la maxi multa

Si ferma col giallo al semaforo e subisce un pestaggio: Torino sotto shock

L'ennesima follia "acchiappa like"

L'uomo ha immortalato il tachimetro mentre percorreva la strada, una scena che poi ha condiviso attraverso i suoi canali social, come se la sua sfrontatezza e imprudenza fosse un trofeo da mostrare ai suoi follower. Gli agenti della Polizia Stradale, sono riusciti a risalire all'identità del conducente spericolato attraverso un'analisi dei vari profili e, una volta individuato, il quarantenne ha ricevuto una salata multa di 850 euro e ha visto la sua patente ritirata per un anno. Non è la prima volta che per diventare virale sui social qualcuno esponga sé stesso e gli altri utenti della strada ad un rischio talmente enorme. Oltre ad infrangere la Legge, queste individui fanno anche la sciocchezza di fimarsi, dimenticando però che questi video, oltre che nei telefoni degli utenti, finiscono anche nelle mani delle Forze dell'Ordine.

