Traffico weekend Ponte dell’Immacolata 2023: info e previsioni

Quando c'è un ponte , gli italiani ne approfittano. E quello dell' Immacolata, che quest'anno cade di venerdì , è certamente una bella occasione per una breve vacanza prima del Natale. Ancora più fortunati i milanesi, che hanno il giorno rosso anche oggi il 7 dicembre (in cui si celebra Sant'Ambrogio, patrono della città). In ogni caso, non mancherà il traffico , con lunghe code di auto su strade e autostrade: vediamo dunque le previsioni per i giorni dal 7 al 10 dicembre .

Il 10 dicembre giorno più critico

Per quanto riguarda le previsioni sul traffico, la partenza potrebbe essere critica già nel pomeriggio di oggi: fin dalle prime ore del pomeriggio, probabili code in uscita dalle grandi città e in direzione delle località di montagna ma anche delle città d’arte. Un traffico maggiore, tuttavia, si dovrebbe registrare nella giornata dell’8 dicembre, con situazioni critiche già dalla mattina, che proseguiranno per tutto il giorno (sia per le partenze ma anche per i rientri, per coloro che hanno deciso di trascorrere fuori solo la festa dell'Immacolata).

Veniamo al weekend. Sabato 9 dicembre traffico intenso fin dalle prime ore del mattino, con i primi rientri nel pomeriggio verso le grandi città. Ma attenzione a domenica 10 dicembre: in alcuni tratti, come sull’autostrada del Brennero, le previsioni danno bollino nero in direzione sud la mattina, bollino rosso fino alle 18. Per quanto riguarda le ore serali e notturne, invece, la viabilità sarà scorrevole.

Attenzione alla nebbia

Da non dimenticare, poi, l’incognita meteo (è previsto maltempo soprattutto su nord-ovest e Sardegna con rischio di nevicate fin sulla pianura piemontese, poi deboli piogge su Toscana e alto Lazio). In particolare, si raccomanda massima attenzione alla nebbia.

E gli autovelox?

Durante il Ponte dell’Immacolata ci sarà il parziale divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada, attivo dalle 9 alle 22 dell’8 e del 10 dicembre.

Prima di mettersi in marcia, il consiglio per tutti gli automobilisti è quello di consultare la situazione traffico (anche durante il viaggio) con le numerose app a disposizione, e controllare sempre le postazioni degli autovelox.

