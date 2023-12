Ferrari pronta a presentare la nuova macchina. C'è la data

ROMA - Dopo una stagione caratterizzata da diversi alti e bassi, la Ferrari è pronta a ripartire da un buon finale di stagione per cimentarsi in un impegnato 2024 , che tutti i tifosi della Rossa sperano possa essere ricco di soddisfazioni. Le basi per il futuro sono state poste già nella seconda metà del campionato appena concluso, avendo ottenuto tante pole position e l'unico successo non targato Red Bull grazie a Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore. Il prossimo anno la scuderia di Maranello cercherà di migliorare questo bottino e di contendere lo scettro di miglior team alla Red Bull.

Nuova Ferrari, c'è la data

C'è grande attesa per la prossima stagione di Formula 1, ma soprattutto per conoscere le caratteristiche e la livrea della nuova Ferrari. Negli ultimi anni la nuova macchina è stata sempre svelata il 14 febbraio, giorno di San Valentino, ma stando alle recenti indiscrezioni nel 2024 la presentazione potrebbe essere anticipata di un giorno. In questo momento, infatti, la data maggiormente gettonata per rivelare al mondo la nuova Ferrari è quella del 13 febbraio, ma per ora non ci sono ancora notizie ufficiali in merito.