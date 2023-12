Fittipaldi: "C'è un pilota che vale Verstappen, se la Red Bull lo prende"

ROMA - Nella prossima stagione di Formula 1 saranno protagonisti ancora tre pluricampioni del mondo come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso . Gli anni migliori di quest'ultimo sono molto lontani, ma nonostante la carta d'identità non sia più a suo favore, riesce ancora a tenere testa ai migliori di questo sport. Alonso , infatti, in questa stagione ha conquistato una serie importante di podi che, per qualche mese, gli hanno anche fatto coltivare il sogno di poter centrare il secondo posto nella classifica piloti. Lo spagnolo, a suon di prestazione, ha convinto tutti del suo valore, compreso Emerson Fittipaldi .

Fittipaldi: "Bello vederlo competere"

L'ex pilota di Formula 1, Emerson Fittipaldi, durante un'intervista concessa al Mundo Deportivo, ha elogiato le qualità di Fernando Alonso ponendolo sullo stesso livello del tre volte campione del mondo Max Verstappen: “Alonso in questo momento si trova in una splendida condizione fisica e mentale. Secondo se andasse in Red Bull, dimostrerebbe di essere veloce come Verstappen. L'olandese è in una fase importante della sua carriera e può contare su un'ottima macchina, sta facendo quello che Hamilton fece in Mercedes".