Le auto in miniatura, il regalo perfetto per Natale. Ecco quanto costano

Il Natale si avvicina sempre più, e oltre a pensare al cenone della Vigilia, o al pranzo del 25 dicembre, c'è un'altra questione da risolvere, e che porta via sempre tanto tempo: i regali . Sono forse la parte più impegnativa, quella che richiede più riflessioni e soprattutto un controllo maggiore nel proprio conto in banca. Se si è a corto di idee, e si ha qualcuno appassionato di auto, magari modelli d'epoca, e ci si può permettere di fare un regalo più dispendioso, The Little Car Company potrebbe avere una soluzione interessante.

Il produttore inglese, infatti, per chi non può permettersi le auto classiche, ha ben pensato di realizzarne alcune in una versione “mini”, che pur non avendo un budget bassissimo, costano comunque meno rispetto alle loro versioni originali. Da poco sono stati introdotti due nuovi modelli su cui si può puntare: una Aston Martin DB5, rinominata DB5 Junior e una Ferrari 250 GTO, rinominata Testa Rossa J. Ma qual è il loro prezzo?

Quanto costano?

Intanto diciamo subito che nello specifico per la Ferrari 250 GTO mignon , che monta un motore elettrico da 12 kW, The Little Car Company offre un Pacco Gara, ossia un kit di accessori volti a dare ancora più sportività alla vettura. Inoltre, le loro auto possono essere acquistate dovunque voi siate, basta semplicemente contattare l'azienda. Ma passiamo ai costi. La Aston Martin DB5 Junior, ad esempio, costa circa 61.000 euro al cambio attuale, mentre la Ferrari Testa Rossa J ha un prezzo di ben 99.000 euro.

Un light show dedicato alle persone di Ferrari illumina gli stabilimenti di Maranello