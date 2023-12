Caso Wolff, clamoroso autogol FIA: ritira le accuse e rischia la causa Mercedes

ROMA - Giunge al termine il clamoroso polverone in Formula 1 innescato dalla FIA; anzi no, perché ora la Mercedes potrebbe passare al contrattacco. Tutto si è svolto in poco più di 48 ore, da quando la federazione ha annunciato l'apertura di un'indagine nei confronti di Toto (team principal Mercedes) e Susie Wolff (membro della FOM e managing director della F1 Academy) in seguito alle speculazioni, rilanciate da Business F1 magazine, su un possibile scambio di informazioni private tra i due. Una mossa che ha mobilitato tutti i team, compatti nel ribadire di non aver in alcun modo dato il via alle indagini, mentre la Mercedes, a sua volta, ha respinto qualsiasi accusa. Non solo, perché ora le Frecce d'Argento, come riporta la BBC, potrebbe anche intentare una causa nei confronti della FIA per danni alla reputazione.