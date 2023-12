Red Bull, dubbio Horner: “Statisticamente non credo sia possibile…”

ROMA - La stagione di Formula 1 che si è conclusa poche settimane fa è stata certamente segnata dal dominio incontrastato della Red Bull e di Max Verstappen, che hanno macinato numeri incredibili in termini non solo di vittorie, ma anche di come sono arrivate, ovvero senza lasciare agli altri team nemmeno le briciole. Da qui, nasce un singolo dubbio per la scuderia di Milton Keynes. A margine del Gala organizzato dalla FIA a Baku, infatti, Christian Horner ha ammesso: "Statisticamente, non credo che sia possibile replicare i risultati che abbiamo ottenuto quest'anno. È stata una stagione notevole, nessuno di noi avrebbe potuto immaginare un anno così".