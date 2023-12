F1, Verstappen teme la Ferrari: "Ecco cosa mi aspetto..."

ROMA - Nella stagione di Formula 1 appena conclusa Max Verstappen si è portato a casa ben diciannove vittorie, dominando interamente il Mondiale. L'olandese della Red Bull non ha avuto rivali, anche se nel finale di stagione si è trovato a fare i conti con una Ferrari in grande ascesa, capace di strappargli alcune pole position. Carlos Sainz , inoltre, è stato l'unico pilota non di marca Red Bull ad aver portato a casa la vittoria in gara nel Gran Premio di Singapore, spezzando il dominio del team austriaco.

Verstappen: "La concorrenza aumenterà"

Il tre volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, a margine del Gala di Formula 1, ha parlato dei possibili scenari della prossima stagione, mostrando un occhio di riguardo per gli altri team e, probabilmente, soprattutto per la Ferrari: "Non so quanto potrà migliorare la nostra macchina in vista della prossima stagione, ma sicuramente ci sarà del lavoro da fare per eliminare di punti deboli. Se riuscissimo a fare dei passi in avanti e lottare per il Mondiale, andrebbe bene anche vincere solo dieci gare. La concorrenza sicuramente aumenterà e gli altri team potrebbero avvicinarsi a noi".