Valentino Rossi show alla 12 Ore del Golfo, è secondo: “Sono felice”

ROMA - Valentino Rossi non smette di incantare il mondo del motorsport. L'ex pilota della Yamaha, infatti, ha preso parte alla 12 Ore del Golfo con il team WRT affiancando Nick Yelloly e Dries Vanthoor. La squadra del 'Dottore' ha dato spettacolo prendendo la testa della corsa per diverso tempo, fin quando non ha riscontrato un problema meccanico. Ad ogni modo, nonostante l'inconveniente, Rossi e i suoi compagni sono riusciti a centrare un'ottimo secondo posto dietro alla Mercedes di Engel, Stolz e Grenier.