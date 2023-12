Resta chiuso in un'auto che non è sua: non ricorda però cosa è successo

Un 30enne originario del Marocco si è svegliato a Vicenza chiuso in una vettura, una BMW di grossa cilindrata, non sapendo come ci fosse finito. Un blackout durato per diversi minuti, e che lo ha destabilizzato molto soprattutto perché, aperti gli occhi, ha realizzato che l'utilitaria non era neppure la sua. Ma cosa è accaduto?

La dinamica

Il giovane, resosi conto della sua strana e inspiegabile situazione, e mosso da un evidente stato di agitazione, ha composto subito il numero di emergenza, il 113 della Questura. Sul posto è arrivata la Polizia, la quale ha cercato di ricostruire insieme a lui cosa fosse avvenuto prima del suo risveglio, non prima però di averlo calmato. Dopo essere sopraggiunti, il protagonista ha spiegato di non sapere chi fosse il proprietario, o quanto meno di non ricordarlo.

A quel punto è stata fatta una verifica dell'intestatario dalla targa, il quale è arrivato nel giro di pochissimo tempo. Solo allora la dinamica è venuta alla luce: a quanto pare, il 30enne, in uno stato di ebrezza tale da non permettergli di andare in giro da solo, era stato “ospitato” nell'auto dall'amico, il quale non potendo farlo andare a casa propria, gli aveva dato la BMW come riparo per la notte. Una storia singolare... ma allo stesso tempo simpatica.

