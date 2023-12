Ferrari, Sainz ottimista per il 2024: "Si può colmare il gap da Red Bull"

ROMA - Il 2023 è stato l'anno della conferma per Carlos Sainz che, a bordo della Ferrari, ha compiuto un ulteriore step in avanti per meritarsi la conferma ed un rinnovo che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Lo spagnolo ha anche portato a casa una vittoria a Singapore, l'unica non di marca Red Bull di questa stagione, facendo innamorare i tifosi della Rossa del suo stile di guida. Sainz non ha mai nascosto la propria fiducia nel team di Maranello e anche in questo periodo di pausa ha voluto ribadire la propria posizione.