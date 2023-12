Ancora al ribasso benzina e diesel: ecco tutti i prezzi

Il prezzo medio nazionale praticato della benzina e del diesel scende ancora. E' questa l'elaborazione fatta da Quotidiano Energia, sui dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit. La verde, in modalità self service, si attesta ora a 1,784 euro/litro (contro i 1,796 precedenti), con le compagnie tra 1,773 e 1,799 euro/litro (no logo 1,787). Per quanto riguarda il servito, invece, è a 1,928 euro/litro (rispetto a 1,940), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,864 e 1,977 euro/litro (no logo 1,844).