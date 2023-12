Hamilton chi? Verstappen snobba Lewis: "Non mi mancano i duelli con lui"

ROMA - La Formula 1 è in pausa per ricaricare le batterie e cimentarsi successivamente nella marcia di avvicinamento verso la prossima stagione. Il tre volte campione del mondo Max Verstappen è reduce da un'annata da incorniciare, nella quale ha lasciato soltanto le briciole ai suoi rivali e ora vuole puntare al poker iridato per eguagliare una leggenda di questo sport come Sebastian Vettel . Nonostante non ci siano più duelli per la vittoria, l'olandese si è detto felice di come è andata la stagione appena terminata.

Verstappen: "Contento di questa stagione"

Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, nel corso di un'intervista rilasciata a Blick, ha parlato del suo dominio in questa stagione, facendo riferimento anche ai duelli del passato con il suo grande rivale Lewis Hamilton: "Non mi mancano i duelli con lui. Sono contento di come è andata questa stagione. Certo, apprezzo i duelli che abbiamo avuto una volta. Ma ora apprezzo soprattutto i successi che possiamo festeggiare come squadra. Non vincere 45 volte di seguito? E' capitato anche a me. Ogni tanto riuscivo a vincere. Ecco, periodi come questo possono capitare, ma preferisco non pensarci. Perché divorano in te le energie necessarie".