Sinner sbarca...in Formula 1: "Sono italiano, ce l'ho nel sangue"

ROMA - La Formula 1 negli ultimi anni ha dimostrato di puntare ad espandersi sempre di più nel mondo, lanciando delle iniziative per trovare nuovo pubblico. Per questo motivo il principale circus automobilistico del mondo ha deciso di avviare una collaborazione con la stella italiana del tennis mondiale Jannik Sinner, che diventerà Friends of F1. In qualità di amico della F1, l'altoatesino parteciperà ad alcuni Gran Premi, dove sosterrà la F1 nella promozione di questo sport attraverso il coinvolgimento dei fan. Negli ultimi anni, sia la Formula 1 che il tennis hanno attratto un pubblico più giovane e diversificato, e il sostegno di Sinner alla F1 incoraggerà un più stretto crossover tra le basi di fan dei due sport.