Ferrari, addio al gap salariale tra uomo e donna: è la prima premiata al mondo

Parità salariale e un ambiente lavorativo sano

Il premio è arrivato a seguito di un'analisi dei livelli retributivi, la quale ha evidenziato che il Gruppo del Cavallino Rampante è stato il primo nel settore delle auto di lusso ad eliminare completamente il divario salariale tra uomini e donne in tutto il mondo. Inoltre, dallo studio approfondito sulle politiche di gestione del personale e sulla percezione dell'inclusività all'interno dell'azienda, è emerso che Ferrari offre pari opportunità di crescita professionale. La certificazione Equal-Salary è stata assegnata al marchio italiano non solo quindi come riconoscimento della parità retributiva raggiunta, ma anche per il suo impegno concreto nel favorire un ambiente lavorativo che valorizza e rispetta le diversità.

"Dopo la prima certificazione Equal-Salary ottenuta nel 2020 a livello italiano, è proseguito il nostro impegno per la parità di genere", ha spiegato Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Officer di Ferrari. "La certificazione globale conseguita oggi sancisce il primato del merito, leva fondamentale per attrarre le migliori risorse e per raggiungere quel livello di eccellenza che deve essere proprio della Ferrari di oggi e di domani".

