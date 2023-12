"Ferrari", un film che fa sognare e soffrire

“Passione letale” e “terribile gioia”. Per i meno giovani, tali definizioni rappresentano perfetti sinonimi di “corse in auto” e riportano agli anni in cui abbinare passione e cinismo era una necessità per poter seguire le gare. Ed è tutto ciò che le corse hanno costituito per l’appassionato più illustre, l’uomo il cui nome è diventato un simbolo capace di trascendere lo sport, le gare e le stesse auto, perché non serve essere appassionati di Formula 1, Le Mans o Mille Miglia per riconoscere il nome, il colore e il simbolo: Ferrari significa successo, storia, leggenda . Dietro tutto ciò, però, c’è la sofferenza dell’uomo, che viene raccontata in una delle pellicole hollywoodiane più attese dell’anno, da questa sera nei cinema italiani (mentre negli Stati Uniti arriverà la sera di Natale).

“Ferrari” , diretto da Michael Mann , adattamento cinematografico della biografia “Enzo Ferrari: The Man and the Machine” scritta nel 1991 da Brock Yates, anche per merito di un cast di primo livello è un film capace di ispirare, far sognare e soffrire. Per Mann, regista considerato tra i maestri del cinema d’azione, non si è trattato di una prima volta legata a un gigante dello sport capace di andare decisamente oltre il proprio ambito: nel 2001 , infatti, Mann diresse Will Smith in Alì, il film dedicato al pugile più popolare di tutti i tempi.

Ferrari, il cast d'eccezione

A interpretare Enzo Ferrari è un attore dal nome evocativo per una pellicola dedicata alle corse in auto, Adam Driver, già candidato all’Oscar per Blackkklansman e protagonista della trilogia sequel di Guerre Stellari, in un cast ricco di grandi nomi. Come Penelope Cruz, straordinaria nel ruolo della moglie Laura, ma anche Patrick Dempsey (che interpreta Piero Taruffi, uno dei piloti più poliedrici del Cavallino), decisamente a suo agio dato che accanto alla carriera cinematografica vanta un curriculum di tutto rispetto in pista, con alcune partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, sfiorando il successo nella GTE-AM nel 2015.

E con loro anche Shailene Woodley, protagonista della trilogia Divergent, che interpreta Lina Lardi, l’amante del Drake. Grandi nomi e un budget cospicuo (oltre 90 milioni di dollari) hanno portato a un’opera che rende onore alla figura del Drake, raccontandone la storia nella fase del boom economico italiano, quando l’azienda di Maranello cresceva in termini di notorietà, per merito dei trionfi nelle corse - in pista ma ai tempi anche sulle strade - tuttavia i risultati economici si rivelavano inversamente proporzionali.